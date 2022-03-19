Північна Македонія скасувала безвізвовий режим для росіян

Уряд Північної Македонії поновив для громадян РФ необхідність отримання візи перед в'їздом в країну, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише офіційний сайт МЗС.

Відтепер македонські прикордонники вимагатимуть візи від росіян. Ця інформація вказана у відповідному розділі сайту тамтешнього міністерства закордонних справ.

Раніше громадяни РФ могли подорожувати до Північної Македонії із закордонним паспортом і запрошенням або підтвердженням туристичної поїздки. Зазвичай такий режим поїздок македонська влада продовжувала щороку 16 березня на нові 12 місяців.

Перед Північною Македонією обмеження на в'їзд росіян запровадила Естонія. Вона припинила видавати громадянам РФ туристичні візи. Натомість Латвія і Чехія призупинили видачу віз узагалі.

Нагадаємо, що Болгарія вирішила відмовитися від закупівлі газу з РФ.