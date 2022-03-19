Мер: окупанти насильно вивезли до Росії кілька тисяч маріупольців

Окупанти насильно вивозять до Росії жителів Маріуполя. Лише за останній тиждень на російську територію відправлено кілька тисяч маріупольців, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора" , - розповів Бойченко.

За його словами, захоплених маріупольців вивозили до "фільтраційних таборів", де окупанти перевіряли телефони та документи людей, а після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.