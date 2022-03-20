Зеленський: в Україні призупиняється діяльність ОПЗЖ та інших партій

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО призупиняється діяльність низки політичних партій, які мають зв’язки з РФ, повідомляє Новое время.

Діяльність партії припинено на час дії воєнного стану.

"Рішенням РНБО на час дії військового стану припиняється діяльність партій ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок, Наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо" , - заявив Зеленський.

Мін'юсту доручили у найкоротший термін зробити все, щоб ці партії були заборонені в Україні.