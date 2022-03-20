МЗС Китаю назвало два ключові напрями вирішення "української кризи"

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що в ході переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення "української кризи". На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.

Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.