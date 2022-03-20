Британська розвідка: РФ не змогла отримати контроль над українським небом

Британська розвідка заявила, що Росія не змогла отримати контроль над повітряним простором України, повідомляє Новое время.

За їхніми даними, російські війська здебільшого покладаються на зброю, яка запускається з відносної безпеки повітряного простору РФ для завдання ударів по цілях на території України.

Отримання контролю за повітряним простором було однією з головних цілей Росії у перші дні війни, і нездатність зробити це значно уповільнила їх оперативний прогрес.