Джонсон пропонував Зеленському притулок в Британії та отримав відмову

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ пропонував президенту Україну Володимиру Зеленському притулок в Сполученому королівстві, але той відмовився, повідомляє Новое время.

Про це британський лідер розповів в інтерв'ю Sunday Times, зазначивши, що надання притулку президенту України та його сім'ї обговорювалося.

За словами прем'єра, Зеленський завжди ясно давав зрозуміти, що залишиться в Україні, і що його обов'язок - залишатися зі співвітчизниками. Також він сказав, що захоплюється ним.

"Він абсолютно чарівний хлопець, але також виявився натхненником для багатьох людей та героїчним військовим лідером" , - заявив Джонсон.

На початку повномасштабного вторгнення РФ повідомлялося, що влада США пропонувала Зеленському надати допомогу в евакуації, якщо в цьому виникне потреба, але той відмовився.