Генштаб: із загону десантників РФ під Києвом вижив лише один

Російська армія майже повністю втратила зведений загін 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, окупанти поповнюють втрати і намагаються замінити "відказників", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 20 березня.

За даними Генштабу, на 25 добу російського вторгнення "стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали", захисники України продовжують ефективно протистояти окупантам.

Протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила три російських бойових вертольоти.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

"Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.

На фоні подібних обставин командуванням російського Чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією Генерального штабу, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік мобілізованих піднято до 65 років.

"Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат" , – відзначили в Генштабі.

Російські війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни.

"Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами" , – зазначає Генштаб.

Крім того, окупанти "терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях".

Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення, заявляють в Генштабі.

При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.