Міськрада: окупанти скинули бомбу на школу мистецтв у Маріуполі

19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де укривалася мешканці, будівля зруйнована, люди перебувають під завалами, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

"Вчора (19 березня – ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку" , – заявили в міськраді.

Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.