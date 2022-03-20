Офіс генпрокурора: з початку війни загинуло 115 дітей

Через повномасштабну війну Росії проти України з 24 лютого 2022 року загинуло 115 дітей. Ще понад 140 дістали поранення, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих у Київській – 58, Харківській – 36, Донецькій – 29, Чернігівській – 30, Миколаївській – 22, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.

У суботу, 19 березня, внаслідок обстрілу Рубіжного Луганської області було зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали двох дітей, їх не вдалося врятувати.

Крім того, під завалами виявили ще одну дитину з матір'ю. Медики констатували смерть жінки, але дитину вдалося врятувати.

Також 19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та дев'ятирічний хлопчик.