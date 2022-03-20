Галущенко: Австралія відправить до України 70 тисяч тонн вугілля
Австралія відправить до України щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане внеском країни в забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням", — сказав Галущенко.
Вугілля відправлятиме австралійська компанія Whitehaven Coal. Наразі відпрацьовується питання якомога швидшого постачання.
Вартість вугілля та його доставки покриватиме уряд Австралії.