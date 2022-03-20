Австралія видаватиме візи українським біженцям терміном до 3 років

Австралія надаватиме тимчасові гуманітарні візи для українців, які були змушені тікати від війни. Вона буде чинною до 3 років і дозволить людям працювати, навчатися та отримувати доступ до медичного страхування, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зокрема всі українці, які перебувають наразі в Австралії на підставі тимчасової візи також отримають гуманітарну.

За словами міністра імміграції Австралії Алекса Хоука, візова схема дозволить людям працювати та отримувати доступ до державної підтримки, включаючи Medicare, протягом трьох років.

Відомо, що з 23 лютого Австралія вже надала близько 5000 переважно тимчасових віз українцям, з яких близько 750 вже прибули до країни.