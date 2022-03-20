Верещук: в Україні узгоджено сім гуманітарних коридорів
Міністр реінтеграції Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори 20 березня, повідомляє Новое время.
На сьогодні Україна погодила відкриття семи гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставки вантажів для цивільного населення.
Коридори повинні запрацювати у таких напрямках:
- Маріуполь - Запоріжжя. Автобуси для маріупольців чекатимуть у Бердянську, у місті продовжуватимуть заправляти приватні автомобілі, які їдуть із Маріуполя. Також для маріупольців організовано транспорт із Мангуша до Бердянська та Запоріжжя.
- Бобрик, Тарасівка - Бровари.
- Бородянка - Біла Церква.
- З Харкова доправлять гуманітарну допомогу у Вовчанськ, Рогань та Малу Рогань.