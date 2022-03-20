Верещук: в Україні узгоджено сім гуманітарних коридорів

Міністр реінтеграції Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори 20 березня, повідомляє Новое время.

На сьогодні Україна погодила відкриття семи гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставки вантажів для цивільного населення.

Коридори повинні запрацювати у таких напрямках: