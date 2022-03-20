МЗС Туреччини: Київ і Москва мають зближення з критичних питань

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відзначає зближення позицій щодо критичних питань на переговорах Росії та України, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Hurriyet він заявив, що частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн.

"Спостерігається зближення позицій обох сторін щодо важливих та критичних питань. Зокрема, бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні керівників" , – зазначив Чавушоглу.

Він також наголосив, що якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.

"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо" , - додав він.

19 березня учасник української переговорної делегації, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією про припинення війни проти України можуть тривати не менше кількох тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала більш "адекватною".