Обстріли у Харкові, Чернігові, Миколаєві та Донбасі: як пройшла ніч у регіонах

Вночі ворог продовжував бомбити Чернігів, Харків, Миколаїв, міста на Донеччині та Луганщині. На Київщині російські війська зупинили наступ і окопуються, а на Херсонщині загострюється гуманітарна ситуація, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Київщина

Ніч пройшла відносно спокійно, попри постійні повітряні тривоги. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику.

Бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано в Вишгородському районі та в Броварському.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Ворог продовжує бомбити: у суботу обстріляно багатоповерхівки, промислові райони. Вночі — повітряні тривоги в Чернігові та області. У Чернігові немає світла, опалення, пробеми зі зв‘язком, більша частина населення без газу.

Сумщина

Артобстріли передмістя Сум тривають вже тиждень, не обійшлася без них і ця ніч. Також вночі була повітряна тривога.

Житомирщина

20 березня на території Коростенського району Житомирщини внаслідок ракетного удару загорілася будівля колгоспної комори.

Як повідомляє ДСНС області, пожежу ліквідували, загиблих та травмованих немає.

Наслідки обстрілу на Житомирщині

Харківщина

Вночі у Харкові були кілька атак, є загоряння житлових будинків, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.

Як повідомив помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В'ячеслав Марков, в Індустріальному районі Харкова в ніч на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей, серед них хлопчик 9 років.

Фото: окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова (facebook.com/cyber.hnuvs)

Загалом Харківська область минулої доби зазнала 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ. Харківські бійці розбили ДРГ, що намагалася прорватися до міста.

Луганщина

Вночі були обстріли Сіверодонецька, Лисичанська та Рубіжного.

Як повідомив голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай, під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина).

Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня у Рубіжному та Сіверодонецьку містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Крім того, за повідомленням Гайдая, в області без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів. Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Пожежі в Сіверодонецьку, фото ДСНС Луганської області

Донеччина

Ніч неспокійна. Обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк. Мар'їнка — спроби прориву. Місто дуже побите.

Важка ситуація в Маріуполі. У місті голод, вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста.

Також 19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де укривалася мирні мешканці. Будівля зруйнована, люди перебувають під завалами.

В окупованих селищах поблизу Маріуполя — Мангуш, Мелекине — зібралося багато біженців.

По решті території області ситуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи.

Миколаївщина

Були обстріли міста з "Градів", повітряна тривога. Продовжуються бої в області. Проходить евакуація з сел, які відстояли, та доставка гуманітарної допомоги. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло.

Херсонщина

Ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Ця інформація уточнюється. Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближаться до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають окупанти, майже гуманітарна катастрофа.

Щодня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під зйомки відеокамер їхніх "ЗМІ".

В решті регіонів ніч пройшла відносно спокійно, хоча у більшості з них лунала повітряна тривога.