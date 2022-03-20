ССО: українські військові підірвали колону окупантів
Сили спеціальних операцій (ССО), Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів, повідомляється, що жива сила опізнанню не підлягає, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні ССО.
"Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян.
Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону", – відзначили в ССО.
Військові уточнюють, що на місці підриву "жива сила противника опізнанню не підлягає".