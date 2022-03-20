Розвідка: еліти РФ намагаються ліквідувати Путіна, вже обрали наступника

В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до президента Володимира Путіна, які задумали його вбити, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні є метою цієї групи.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

"Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість". Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва" , – відзначили в розвідці.

Цей "злив", вважає розвідка, може бути як для послаблення впливу Кадирова, так і спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.