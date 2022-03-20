Генштаб високо оцінює загрозу наступу з Білорусі на Волинь

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що вважає ймовірним наступ ворожих окупантів з білоруської території у напрямку Волині, повідомляє Новое время.

"Загроза наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі" , — розповіли у Генштабі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України.

Поряд з тим територія Білорусі активно використовується російськими збройними силами для наступів на північ України. Також з Білорусі здійснюються ракетні обстріли по українських містах з використанням ОТРК Іскандер, які у Білорусь завезли на початку лютого нібито для проведення спільних з РФ військових навчань.

Також саме у білоруські морги звозять тіла вбитих в Україні російських загарбників, а в білоруські лікарні - поранених російських солдат, з метою приховати втрати у війні проти Україні від російських громадян.