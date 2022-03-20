ОВА: у Дніпропетровській області відновив роботу середній та великий бізнес

У Дніпропетровській області відновив роботу середній та великий бізнес – із 22 великих підприємств запрацювало 21, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація із посиланням на її голову Валентина Резніченко.

Він назвав поновлення діяльності підприємців "поверненням до нормального життя".

Глава ОВА закликав усіх, хто має змогу приступати до роботи.