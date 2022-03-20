У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Орієнтовні бойові втрати противника на 20 березня:

  • особовий склад - близько 14 700 осіб,
  • танки - 476,
  • бойові броньовані машини - 1 487,
  • артилерійські системи - 230,
  • РСЗВ - 74,
  • засоби ППО - 44,
  • літаки - 96,
  • вертольоти - 118,
  • автомобільна техніка - 947,
  • кораблі / катери - 3,
  • цистерни з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21,
  • спеціальна техніка - 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.

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