У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Орієнтовні бойові втрати противника на 20 березня:

особовий склад - близько 14 700 осіб,

танки - 476,

бойові броньовані машини - 1 487,

артилерійські системи - 230,

РСЗВ - 74,

засоби ППО - 44,

літаки - 96,

вертольоти - 118,

автомобільна техніка - 947,

кораблі / катери - 3,

цистерни з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21,

спеціальна техніка - 11.