У Генштабі розповіли про бойові втрати РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали понад 14 тисяч військовослужбовців. При цьому росіяни втратили 118 вертольотів, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Орієнтовні бойові втрати противника на 20 березня:
- особовий склад - близько 14 700 осіб,
- танки - 476,
- бойові броньовані машини - 1 487,
- артилерійські системи - 230,
- РСЗВ - 74,
- засоби ППО - 44,
- літаки - 96,
- вертольоти - 118,
- автомобільна техніка - 947,
- кораблі / катери - 3,
- цистерни з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21,
- спеціальна техніка - 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.