Міськрада: із Маріуполя за минулий тиждень виїхало понад 39 тис людей

Понад 39 тисяч жителів Маріуполя Донецької області виїхали з міста на власному транспорті за останній тиждень за відсутності фактичного "режиму тиші", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За останній тиждень, незважаючи на те, що фактично режиму тиші не було, відкритим коридором "Маріуполь – Бердянськ – Запоріжжя" виїхало понад 39 тисяч маріупольців. Люди виривалися з блокадного Маріуполя на власному транспорті", - повідомляється в Телеграм-каналі Маріупольської міськради в неділю .

У повідомленні наголошується, що лише понад 8 тисяч легкових автомобілів під безперервним обстрілом виїхали з Маріуполя у бік Бердянська Запорізької області, звідки потім прибули до Запоріжжя.

"Для тих, хто з різних причин не міг самостійно продовжити рух, організували евакуацію автобусами з Бердянська до Запоріжжя", - уточнюють у міськраді .

Маріупольська міськрада дякує всім, хто допоміг організувати виїзд маріупольців.