В ОПЗЖ відреагували на рішення про призупинення їхньої діяльності

У партії ОПЗЖ заявили, що рішення РНБО про призупинення їхньої діяльності «не має жодних законних підстав», повідомляє Новое время.

У пресслужбі партії заявили, що всі звинувачення їх адресу нібито «придумані владою з метою виправдати свої неадекватні дії».

В ОПЗЖ назвали заборону на діяльність «незаконним політичним рейдерством» та «несумлінною політичною боротьбою зі своїм головним опонентом».

Про війну Росії проти України у заяві ОПЗЖ нічого не сказано.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО зупиняється діяльність низки політичних партій, які мають зв'язки з РФ.

Діяльність партій призупинена на час дії воєнного стану.