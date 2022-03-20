В ОПЗЖ відреагували на рішення про призупинення їхньої діяльності
У партії ОПЗЖ заявили, що рішення РНБО про призупинення їхньої діяльності «не має жодних законних підстав», повідомляє Новое время.
У пресслужбі партії заявили, що всі звинувачення їх адресу нібито «придумані владою з метою виправдати свої неадекватні дії».
В ОПЗЖ назвали заборону на діяльність «незаконним політичним рейдерством» та «несумлінною політичною боротьбою зі своїм головним опонентом».
Про війну Росії проти України у заяві ОПЗЖ нічого не сказано.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що через війну Росії проти України рішенням РНБО зупиняється діяльність низки політичних партій, які мають зв'язки з РФ.
Діяльність партій призупинена на час дії воєнного стану.