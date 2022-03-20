ГУР: Путін віддав новий наказ ліквідувати Зеленського

Попередні спроби закінчились провалом та знищенням терористів, повідомляє Сьогодні.

Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України – глави держави Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України… Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль" , – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

"Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів" , – заявили в розвідці.

У ГУР додали, що українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля, тому жодні терористичні атаки не матимуть успіху.