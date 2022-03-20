ОВА: у Кремінній окупанти впритул розстріляли з танка будинок для людей похилого віку

Російські окупаційні війська розстріляли з танка будинок для літніх людей у Кремінній Луганській області. Внаслідок атаки загинули 56 людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку в Кремінній. Цинічно і навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти", - зазначив Гайдай .

Внаслідок дій окупантів загинули 56 пацієнтів пансіонату. Ще 15 окупанти, які вижили, викрали і вивезли на окуповану територію в Сватове в обласний геріатричний інтернат.

Наразі військові та рятувальники не можуть дістатися до будинку для людей похилого віку.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по Маріуполі з моря. Ворожі сили атакували міста важким озброєнням із бойових кораблів.