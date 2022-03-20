"Азов": РФ обстріляла Маріуполь важким озброєнням з бойових кораблів
В неділю, 20 березня, російські війська обстріляли Маріуполь Донецької області з моря. Окупанти застосували важке озброєння бойових кораблів, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні окремого загону спеціального призначення "Азов".
"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - заявили в "Азові".