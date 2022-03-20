"Азов": РФ обстріляла Маріуполь важким озброєнням з бойових кораблів

В неділю, 20 березня, російські війська обстріляли Маріуполь Донецької області з моря. Окупанти застосували важке озброєння бойових кораблів, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні окремого загону спеціального призначення "Азов".