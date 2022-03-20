ГУР: у Кремлі готуються залучити до війни проти України неповнолітніх

Російський диктатор Володимир Путін та його посіпака, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії готуються залучити до війни РФ проти України неповнолітніх росіян, повідомляє Новое время.

Про це свідчить відповідний наказ. Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія до проведення спеціальної операції на території України, підписаний міністром оборони РФ Шойгу, який опинився в розпорядженні української розвідки.

В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17−18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко.

Юнармія — російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

У ГУР Міноборони України зазначають, що аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах Гітлер'югенду залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.