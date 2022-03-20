Міноборони: десантники знищили російських окупантів на півдні країни

Українським десантникам вдалося знищити російських окупантів, котрі хотіли здійснити напад на півдні України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони України

Зазначається, що 80-ма окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила російських окупантів на півдні України. Українські воїни ліквідували окупантів 26-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Військово-Морського флоту РФ.

Ліквідована бригада окупантів дислокується у селі Перевальне, що на території тимчасово окупованого Криму. Переважна більшість ліквідованих окупантів – зрадники Військової присяги та всього українського народу.