У Словаччину почали прибувати системи протиповітряної оборони Patriot

Перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив голова міноборони країни Ярослав Надь.

"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - заявив міністр .

Він додав, що систему буде розміщено на військово-повітряній базі "Сліач" у центральній частині Словаччини.

"Ми дуже дякуємо Німеччині та Нідерландам за їх справді відповідальне союзницьке рішення прийняти наше прохання про суттєве посилення оборони Словацької Республіки", - зазначив міністр .

При цьому Надь заявив, що система Патріот не є заміною старої російської системи С-300, а ще один елемент захисту повітряного простору Словацької Республіки.

"Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки" , - Додав Надь .

Як повідомлялося, Словаччина заздалегідь погодилася надати Україні один С-300 для захисту від російських авіаударів. Але Братислава зажадала заміну від країн НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди публічно заявили, що спрямують до Словаччини систему Patriot.

Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.