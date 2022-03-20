Генштаб попереджає про можливе застосування Росією гіперзвукових ракет

У Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційних військ високоточної зброї. Зокрема йдеться про застосування гіперзвукових ракет "Кинжал", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 20 березня.

Російські війська продовжують зазнавати втрат.

"Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин ЗС РФ. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; "кузниці комдивів" - 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля" , – йдеться у повідомленні.

Вказано, що стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін за останню добу не зазнали. Захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі.

Водночас, вказують у Генштабі, зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал".

Також зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка, наголошують у Генеральному штабі.

На Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України - місто Київ.

Загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій ЗСУ із застосуванням армійської авіації та артилерії.

На Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів наші оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості.

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений.

На Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна. Намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, зазнав втрат, успіху не мав.

Продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.