Очевидці: у Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів
У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації, повідомляє Українська правда.
Відео публікують очевидці у соцмережах.
Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".
Натомість у Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площі перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.