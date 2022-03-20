Очевидці: у Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів

У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації, повідомляє Українська правда.

Відео публікують очевидці у соцмережах.

Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".

Натомість у Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площі перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.

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