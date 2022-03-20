Очевидці: у Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів

У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації, повідомляє Українська правда.

Відео публікують очевидці у соцмережах.

Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".

???????? Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

Натомість у Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площі перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.