Опитування "Рейтинг": 90% українців не підтримують перемир'я з РФ без виведення її військ

Абсолютна більшість опитаних українців вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з російським агресором без виведення військ РФ з України, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 18 березня.

Підписання тимчасового перемир’я з Росією без виведення її військ з території України на думку населення є неприйнятним (89%).

Віра у перемогу серед українців залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Соціологи опитали 18 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за результатами цього ж опитування, прямі переговори президента України Володимира Зеленського з главою РФ Владіміром Путіним щодо припинення війни підтримують 74% опитаних українців, чверть – не підтримують.

Крім того, українці підтримують створення безпекового союзу з Польщею та Британією, помітно зменшують наміри щодо вступу до НАТО, але водночас категорично виступають за співпрацю з Альянсом.