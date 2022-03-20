Мер Енергодара повідомив про викрадення першого заступника та загрозу активістам

Мер Енергодару (Запорізька область) Дмитро Орлов повідомив про викрадення окупантами першого заступника міського голови та про погрози жителям міста, які виявляють активну громадянську позицію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Шановні енергодарці! Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! У якому він стані, нам не відомо! На зв'язок не виходить із вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджений інформацію про те, що його цинічно викрали!" - написав Орлов у телеграм-каналі в неділю .

Також, за його словами, окупанти розпочали фізичний та психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодару.

"Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз дотримуватися максимальної обережності. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження", - закликав мер міста .

Також він попросив городян "максимально об'єднатись, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною!"