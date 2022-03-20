Мінцифри: Криптофонд України зібрав понад $60 млн на потреби ЗСУ

Ініційований Міністерством цифрової трансформації Криптофонд України зібрав понад $60 млн на потреби Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти для підтримки нашої армії", - наголошується у повідомленні Мінцифри.

Як повідомили у міністерстві, у перші дні війни криптовалютні пожертвування допомогли покрити нагальні потреби ЗСУ. Понад 34 млн криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій.

У Мінцифри також нагадали, що всі офіційні криптогаманці міністерства зібрані на сайті.