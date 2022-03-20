ОП: Україна забезпечена продовольством на два роки
В Офісі президента запевняють, що на випадок довготривалої війни з Росією Україна забезпечена харчами на два роки, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма.
"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році. Запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів на складах та елеваторах достатньо на три-пʼять років, оскільки ми завжди 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", – сказав Шурма.