СБУ: російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні. Зокрема, у пошуках легкої наживи вони стають неконтрольованими, повідомляє РБК-Україна.

У СБУ зазначили, що про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні.

Російські окупанти мотивуються можливістю пограбувань, а офіцери не мають реальної влади і змушені підкорятися "не російським ватажкам та солдатам", які переважають у першій роті, свідчать перехоплені розмови.

"Ми всі прив'язані до 40-го загону. Вони такі, що мародерствують, грабують, телефони відбирають у громадян. Тут ми тихо-мирно сидимо. Їм красти нічого, і вони хочуть далі їхати", - розповідає російський окупант своєї матері .

Також командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає страх бути звільненими.

Окупанти перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу та її підхоплюють "беззаконники".