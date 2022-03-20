Активісти продовжують блокаду польсько-білоруського кордону

Українські та польські активісти, які вимагають повної заборони торгівлі з РФ, домоглися того, щоб за минулу добу та з початку неділі кордон не перетнула жодна фура з товарами, що прямують до Білорусі та Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це розповіла представниця ініціативної групи Наталія Панченко.

Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.

Активісти заблокували лише один із пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні з минулого року, цього виявилося достатньо.

"У Польщі зараз працює лише два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукуріки та Бобровники. Перший пункт пропуску має велику пропускну спроможність, тому ми блокуємо його та закликаємо активістів у Бобровниках теж організовувати блокаду. Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки що на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко .

Активісти вимагають від уряду Польщі та влади ЄС повністю заборонити постачання товарів державі-агресору. Ці вимоги вже знайшли відповідь у Варшаві: прем'єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.

Тим часом, через блокаду, що триває, різко накопичилася черга з вантажівок, що прямували до Білорусі. За даними Google-карт, які відстежують активісти, черга тягнеться до сіл, що розташовані за 45 км до кордону.

Поки водії не поспішають перенаправляти вантажівки в об'їзд через Литву, очевидно, розраховуючи на зняття блокади. Тим часом активісти звертаються до поляків із проханням про підкріплення.

Як повідомлялося, тиждень тому активісти три доби блокували фури на кордоні Польщі, проте згодом поліція відтіснила їх від кордону.