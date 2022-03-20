Посол: у США не бачать небезпеки нападу РФ на Молдову

За оцінкою Сполучених штатів Америки, немає небезпеки воєнного нападу РФ на Молдову, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у неділю посол США у Молдові Кент Лонгсдон, спілкуючись із журналістами.

"На даний момент у нас немає ознак того, що Республіка Молдова може бути об'єктом нападу, але дуже непокоїть те, що ми бачимо в регіоні, особливо в контексті того, що ми щодня бачимо в Україні", - наголосив він .

Посол також наголосив, що США стежать за подіями в Україні також у контексті того, чи може війна перейти на сусідні держави.

"Ситуація дуже складна і ми з увагою ставимося до всіх ознак подій, що відбуваються у безпосередній близькості до кордонів Молдови", - додав дипломат .

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 15 березня схвалила поправку, офіційно визнавши Придністров'я зоною російської окупації.

Після цього президент Молдови Мая Санду зазначила, що Кишинів завжди вимагав виведення російських військ та налаштований на дипломатичне вирішення питання.