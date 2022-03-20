CNN: у США підтвердили застосування РФ гіперзвукових ракет проти України

Офіційні особи США підтвердили, що Російська Федерація вперше застосувала гіперзвукові ракети проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Офіційні особи США підтвердили CNN, що минулого тижня Росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим бойовим застосуванням таких ракет. Росія заявила, що в п'ятницю застосувала гіперзвукові ракети для знищення складу боєприпасів на заході України" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Генштаб ЗСУ заявляв про можливість подальшого застосування російським агресором гіперзвукових ракет.

Міністерство оборони Росії повідомило у неділю про нове застосування гіперзвукової зброї - комплексів "Кинжал", а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного та Каспійського морів для ударів по об'єктах України.

У Москві стверджують, що з акваторії Каспійського моря крилатими ракетами морського базування "Калібр", а також з повітряного простору над територією Криму авіаційними ракетними комплексами "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами було знищено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів біля Костянтинівки у Миколаївській області.

Про перше бойове застосування "Кинжалів" саме проти України Москва повідомила вперше офіційно, зокрема про атаку на Делятин Івано-Франківської області 18 березня.