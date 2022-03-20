Арестович: у російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації

Фронт завмер. Зараз ведуться тактичні дії, оскільки в жодній із сторін не вистачає сил для перелому ситуації, проте українські військові діють краще за окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.