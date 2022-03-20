Арестович: у російської сторони не вистачає сил для переламу ситуації
Фронт завмер. Зараз ведуться тактичні дії, оскільки в жодній із сторін не вистачає сил для перелому ситуації, проте українські військові діють краще за окупантів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - заявив Арестович.