У Каховці росіяни відпустили журналіста після 8 днів катувань

Каховського журналіста Олега Батуріна, якого росіяни утримували в полоні протягом восьми днів, 20 березня відпустили, повідомляє Українська правда.

Про це розповіла його сестра Ольга Перепелиця, і опублікувала звернення журналіста.

"12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють. Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я.