"Енергоатом": окупанти розпочали репресії проти жителів Енергодару
У місті Енергодарі Запорізької області російські окупанти розпочали репресії проти жителів міста, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише "Енергоатом".
Згідно з попередньою інформацією, протягом останніх двох днів катуванням з боку росіян зазнали щонайменше 12 місцевих патріотів.
Відомо, що ці люди вели активну боротьбу з окупантами у соціальних мережах.
"Російські силою вивозили людей у ліс, знущалися з нього, "наполегливо переконували" перейти на бік ворога. Ніхто не здався! Перемога буде за нами", - йдеться у повідомленні.