"Енергоатом": окупанти розпочали репресії проти жителів Енергодару

У місті Енергодарі Запорізької області російські окупанти розпочали репресії проти жителів міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише "Енергоатом".

Згідно з попередньою інформацією, протягом останніх двох днів катуванням з боку росіян зазнали щонайменше 12 місцевих патріотів.

Відомо, що ці люди вели активну боротьбу з окупантами у соціальних мережах.