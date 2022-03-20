СБУ: військові РФ цілими підрозділами пишуть рапорти із відмовою воювати
Служба безпеки України повідомила, що з перехоплених розмов російських військових стало відомо, що вони цілими підрозділами, зокрема старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати на території України, повідомляє РБК-Україна.
Окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням та розкраданням коштів генералами. Про це говорить відеозвернення спікера СБУ Артема Дегтяренка.
"Російські воїни не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м'ясо" і відправляють на вірну смерть. На тлі цього загарбників, що знаходяться в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова", - заявив спікер СБУ.
За його словами, генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, що воюють в Україні.
"Поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх", - наголосив речник СБУ.