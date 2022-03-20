СБУ: військові РФ цілими підрозділами пишуть рапорти із відмовою воювати

Служба безпеки України повідомила, що з перехоплених розмов російських військових стало відомо, що вони цілими підрозділами, зокрема старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати на території України, повідомляє РБК-Україна.

Окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням та розкраданням коштів генералами.﻿ Про це говорить відеозвернення спікера СБУ Артема Дегтяренка.

"Російські воїни не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м'ясо" і відправляють на вірну смерть. На тлі цього загарбників, що знаходяться в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова", - заявив спікер СБУ .

За його словами, генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, що воюють в Україні.