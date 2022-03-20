Прокуратура: у Тростянці окупанти кинули гранату у мирних жителів

Російські загарбники кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець — загинуло двоє чоловіків. Проводиться досудове розслідування, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За даними слідства 18 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць міста Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинули двоє чоловіків.

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тростянець тимчасово залишається під контролем російських військ, загарбники чинять у місті воєнні злочини, мародерствують та тероризують місцеве населення.