ДСНС: уламки снаряда потрапили до житлового будинку у Святошинському районі Києва
У неділю, 20 березня, близько 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку у Святошинському районі Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Під час прибуття, рятувальники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда сталося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-х приватних автомобілів", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.
Займання було локалізовано о 14:24 та ліквідовано о 14:41. Проводиться евакуація мешканців із будівлі. Наразі евакуйовано 6 осіб.
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, внаслідок пожежі постраждали 5 людей, двох із них госпіталізовано.
"Снаряд потрапив у двір поруч із десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли машини у дворі... Наразі – загиблих немає", - сказав мер.
На місці пожежі продовжують працювати рятувальники та медики.