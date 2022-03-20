ДСНС: уламки снаряда потрапили до житлового будинку у Святошинському районі Києва

У неділю, 20 березня, близько 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку у Святошинському районі Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час прибуття, рятувальники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда сталося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-х приватних автомобілів", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі .

Займання було локалізовано о 14:24 та ліквідовано о 14:41. Проводиться евакуація мешканців із будівлі. Наразі евакуйовано 6 осіб.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, внаслідок пожежі постраждали 5 людей, двох із них госпіталізовано.

"Снаряд потрапив у двір поруч із десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли машини у дворі... Наразі – загиблих немає", - сказав мер .

На місці пожежі продовжують працювати рятувальники та медики.