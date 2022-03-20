Верещук: окупанти готуються захопити гуманітарну колону на Харківщині

Віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук заявляє про можливу підготовку військових РФ до захоплення гуманітарної колони на Харківщині, повідомляє Українська правда.

"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху".

Верещук попросила відповідальних осіб вжити заходів безпеки.

Вона також вимагає від російської сторони припинити провокації та порушення міжнародного гуманітарного права.