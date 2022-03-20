ISW: стратегія РФ із захоплення великих міст України провалилася

Російським окупантам не вистачило сил, щоб взяти, Київ, Харків, Одесу та інші великі міста України, повідомляє Новое время.

Про це пишуть американські військові експерти з інституту вивчення війни (ISW).

Стратегія щодо захоплення великих міст України військами РФ з тріском провалилася. Кульмінацією первісної російської кампанії стало створення тупикової ситуації. Російські сили окопуються на периферії Києва та інших місцях, намагаючись зміцнити політичний контроль над територіями, які вони окупували.

За даними експертів глухий кут для російських військ, швидше за все, буде дуже жорстоким і кривавим, особливо якщо він затягнеться.

Глухий кут — це не перемир’я і не припинення вогню, це стан війни, при якому кожна сторона проводить наступальні операції, які не змінюють обстановки.

Ці операції можуть бути дуже руйнівними та призвести до величезних жертв.

Вони вважають, що якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбардувати і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів. Росіяни можуть сподіватися зламати волю українців продовжувати бойові дії за таких обставин, продемонструвавши нездатність Києва вигнати російські війська. Проте експерти впевнені, що у цьому окупанти зазнають невдачі.

Інститут також вважає, що росіяни відмовилися від планів нападу на Одесу принаймні найближчим часом.

Як пише Washington Post, військові експерти також припускають, що спроба Росії завоювати Україну може зайти в глухий кут, оскільки важкі втрати та втрата техніки позначаються на непідготовлених російських військах, які досі не змогли досягти жодної зі своїх початкових цілей.

Лінія фронту майже не зрушила за тиждень. Росіяни гинуть або зазнають поранень зі швидкістю до 1000 людей на день, за оцінками західної розвідки, ця цифра більша, за даними української.

Відео згорілих танків і кинутих конвоїв постійно транслюються в акаунтах українських соціальних мереж, поряд з кадрами мертвих російських солдатів, тих, що здаються російських солдатів або голодних російських солдатів, що крадуть курчат у місцевих фермерів, і що найгірше — кадри скалічених тіл українських мирних жителів, які загинули від ракет та артобстрілів. Щодня українці, які живуть у містах, оточених чи частково оточених російськими військами, розплачуються за невдалі військові дії російських окупанті.

За словами західних експертів, наступні два тижні можуть відіграти вирішальну роль у визначенні результату всієї війни. Якщо Росія не зможе швидко покращити свої лінії постачання, ввести підкріплення і підтримати бойовий дух військ, що слабшає, на місцях, її цілі можуть виявитися недосяжними.

"Я не думаю, що українські сили зможуть витіснити російські війська з України, але я також не думаю, що російські сили зможуть захопити набагато більше території України" , — сказав Роб Лі, колишній морський піхотинець США, наразі старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

В нещодавній статті відставний американський генерал і європейські військові вчені стверджують, що російські сили близькі до того, що військові стратеги називають «кульмінаційною точкою» свого наступу, тобто вони досягли максимуму своїх можливостей, щоб вести війну.

"Російська загарбницька війна в Україні зараз вступає у критичну фазу; гонка за досягнення найвищої точки наступального потенціалу Росії та обороноздатності України" , — написали генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес та Джуліан Ліндлі-Френч, голова аналітичного центру Alphen Group у Нідерландах.

Постачання військового спорядження США та їхніх союзників Україні, може допомогти українським силам скористатися цим «вікном», щоб домогтися поступок за столом переговорів, наголошують експерти.

Офіційні особи США поки що відмовляються робити публічні прогнози щодо ходу війни, але кажуть, що є явні ознаки того, що РФ щосили намагається панічно знайти підкріплення і вирішити свої проблеми з логістикою.

За словами офіційних осіб та експертів, російські війська, які спочатку увірвалися в Україну як мінімум з чотирьох напрямків, очікували, що їх зустрінуть як «визволителів», і не були готові до тривалої битви. Натомість російські військові зіткнулися з запеклим опором, і тепер вони розійшлися по кількох напрямах, застрягли в облозі і не мають заздалегідь спланованих ліній постачання, щоб витримати затяжну війну, кажуть офіційні особи та експерти.