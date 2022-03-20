Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану. Цей режим буде продовжено з 26 березня ще на місяць, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Верховної ради.

Повідомляється, що Зеленський підписав законопроект №7168, згідно з яким термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 05:30 26 березня терміном на 30 діб.

Крім того, підписано низку інших законів воєнного часу. Зокрема, про податки на період воєнного стану, про Службу військового капеланства, про державні гарантії вчителям і так далі.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України можуть запроваджуватися:

обов'язковий трудовий обов'язок

відчуження особистого майна

обмеження на пересування

комендантська година

заборона на торгівлю зброєю та алкоголем

заборона на масові заходи та страйки

обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету

заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання

Нагадаємо, раніше представник президента в Конституційному суді Федір Вениславський заявляв, що Україна не зможе відмовитися від курсу на вступ до НАТО на вимогу Росії під час воєнного стану, оскільки за даного правового режиму заборонено вносити зміни до Конституції.