Саудівська Аравія хоче суттєво збільшити видобуток нафти

У найближчі 5 років Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 13 млн. барелів на добу. Газ теж у планах, повідомляє Новое время.

Saudi Aramco ( Саудівська Аравія) — найбільша у світі нафтогазова компанія — представила стратегію зростання, згідно з якою до 2027 року вона планує суттєво наростити видобуток нафти та газу.

У Saudi Aramco мають намір за 5 років наростити видобуток нафти до 13 млн барелів на добу проти 9,2 млн б/д, зафіксованих у 2021 році. Також компанія, основним акціонером якої є Саудівська Аравія, заявила про потенціал збільшення видобутку газу більш ніж на 50% до 2030 року.

У 2021 році Saudi Aramco видобувала 12,3 млн. барелів вуглеводнів на добу. Більшість з них — нафта.

Також компанія планує розширити свої потужності з виробництва рідких хімікатів до 4 млн. барелів на добу.

Чистий прибуток Saudi Aramco у 2021 році виріс у 2,2 рази, до $110 млрд.

На тлі військового вторгнення Росії в Україну багато країн світу заявили про повну або поступову відмову від закупівель російських нафти і газу. Саудівська Аравія може стати одним із основних напрямків компенсації поставок.