Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні
Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю, повідомляє РБК-Україна.
Про це вiн написав у Twitter.
"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається розорення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоб припинити цю огидну війну", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Франциск говорив про необхідність негайно припинити "бійню" в Україні, поки її міста не перетворилися на кладовища.