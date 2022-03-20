Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні

Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю, повідомляє РБК-Україна.

Про це вiн написав у Twitter.

"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається розорення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоб припинити цю огидну війну" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Франциск говорив про необхідність негайно припинити "бійню" в Україні, поки її міста не перетворилися на кладовища.