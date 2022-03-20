"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на частину напрямків

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд для напрямків із заходу в центр, на схід і південь. Крім того, платним буде проїзд в сусідні країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв глава компанії Олександр Камишин.

"Платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть в центр, на схід і на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон в сусідні країни" , - повідомив Камишин.

Після початку російського вторгнення в Україну "Укрзалізниця" проводить евакуацію населення з гарячих точок. Продаж квитків проводився, проте рейси фактично були безкоштовними.