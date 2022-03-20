Зеленський: жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках".

Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось" , - додав він.

Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але попередив, що якщо всі спроби переговорів зазнають невдачі, це може означати, що боротьба між двома країнами призведе до "третьої світової війни".